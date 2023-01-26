Сегодня без дождей и снега. Синоптик рассказала, когда ждать осадков

Сегодня в Украине – без осадков. В Киеве – гололедица. А увеличения дождей и снега в Украине следует ожидать уже со следующего понедельника, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня повсюду без осадков. Днем предполагается -2...+3" , – рассказала она.

По словам Диденко, в столице также будет сухо, днем 0-2 градуса.

"Местами гололед" , - предупредила она.

По данным синоптика, увеличение количества осадков предполагается в Украине уже со следующего понедельника.