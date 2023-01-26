Сегодня без дождей и снега. Синоптик рассказала, когда ждать осадков
Сегодня в Украине – без осадков. В Киеве – гололедица. А увеличения дождей и снега в Украине следует ожидать уже со следующего понедельника, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Сегодня повсюду без осадков. Днем предполагается -2...+3", – рассказала она.
По словам Диденко, в столице также будет сухо, днем 0-2 градуса.
"Местами гололед", - предупредила она.
По данным синоптика, увеличение количества осадков предполагается в Украине уже со следующего понедельника.