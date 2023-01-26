ЗМІ: Байден планує візит до Європи до річниці вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє кореспондент NBC Джош Лендерман у Twitter.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела" , - написав журналіст.

При цьому, за інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща. Представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден ще навесні 2022 року заявляв про готовність відвідати Україну.

Пізніше в Білому домі заявили, що такий візит поки що не планується.