СМИ: Байден планирует визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден планирует посетить Европу. Его визит будет связан с годовщиной полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает корреспондент NBC Джош Лендерман в Twitter.

"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники" , - написал журналист.

При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша. Представители администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.

Напомним, ранее стало известно, что Байден еще весной 2022 года заявлял о готовности посетить Украину.

Позже в Белом доме заявили, что такой визит пока не планируется.