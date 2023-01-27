У Білому домі розповіли, чи планує президент США відвідати Україну

Координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі не виключає візит президента США Джо Байдена до України, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу CNN.

При цьому говорити про якісь конкретні терміни Кірбі не став.

"Я думаю, у слушний час президент зробить це. Але зараз не час. Він залишається у тісному контакті з президентом Зеленським. Вони спілкуються регулярно та часто. Ми зараз фокусуємося на тому, щоби забезпечити Україну озброєнням" , — пояснив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, за даними NBC News, Байден розглядає можливість поїздки до Європи на річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.