В Белом доме рассказали, планирует ли президент США посетить Украину

Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, не исключает визит президента США Джо Байдена в Украину, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала CNN.

При этом говорить о каких-то конкретных сроках Кирби не стал.

"Я думаю, в подходящее время президент сделает это. Но сейчас не время. Он остается в тесном контакте с президентом Зеленским. Они общаются регулярно и часто. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы обеспечить Украину вооружением" , — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время, согласно данным NBC News, Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.