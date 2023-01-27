Зеленський: Для наступу Україні зараз потрібно 300-500 танків

Для наступу захисникам України потрібно 300−500 танків. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, опублікованому Офісом президента, повідомляє Новое время.

Він нагадав, що порівняно з тисячами одиниць російської бронетехніки в України дефіцит.

"…Ми паралельно будуємо якусь кількість танків. Ремонтуємо свої танки. Я не готовий говорити про це дуже докладно, тому що вони [російські окупанти] б’ють по наших логістичних центрах. Тому нам зараз потрібно 300−500 танків… Танки потрібні для наступальних дій на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей" , — наголосив він.

Зеленський сказав, що вдячний союзникам, які передають Україні танки, і всьому світу за підтримку України, але кількість танків і терміни, коли вони можуть доїхати до української території, мають вирішальне значення.

"У нас є зброя, щодо якої було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала. Буває, що ця зброя їде місяцями. Я не кажу, що в цьому хтось винен, просто кажу, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії… П’ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою. Це не політика — це про конкретні результати на полі бою" , — додав президент.

У середині грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив в інтерв'ю The Economist, що для виходу на кордони 23 лютого Україні потрібно 300 танків.

Напередодні Володимир Зеленський розповів, що до української танкової коаліції вже входять 12 країн.﻿

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня оголосив, що ФРН передасть Україні 14 танків Leopard 2 і схвалить їх реекспорт із країн-партнерів. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, танки можуть відправити в Україну до кінця березня 2023 року. Загалом союзники можуть поставити Україні два батальйони Leopard — як пише Spiegel, йдеться приблизно про 80 танків.

Президент США Джо Байден того ж дня заявив, що США поставлять Україні 31 танк Abrams, запчастини та обладнання для їх обслуговування.﻿

За даними німецьких ЗМІ, передача Abrams від США була умовою для позитивного рішення Німеччини щодо Леопардів. В уряді Німеччини це спростовували.

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2. Таким чином, Британія першою поставить захисникам України важкі західні танки.