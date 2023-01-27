Зеленский: Для наступления Украине сейчас нужно 300−500 танков

Для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, опубликованном Офисом президента, сообщает Новое время.

Он напомнил, что по сравнению с тысячами единиц российской бронетехники у Украины дефицит.

"…Мы параллельно строим какое-то количество танков. Ремонтируем свои танки. Я не готов говорить об этом очень подробно, потому что они [российские оккупанты] бьют по нашим логистическим центрам. Поэтому нам сейчас нужно 300−500 танков… Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей" , — подчеркнул он.

Зеленский сказал, что благодарен союзникам, которые передают Украине танки, и всему миру за поддержку Украины, но количество танков и сроки, когда они могут доехать до украинской территории, имеют решающее значение.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, что это оружие едет месяцами. Я не говорю, что в этом кто-то виноват, просто говорю, что облегчение наступает тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии… Пять, восемь, десять танков не решают вопрос на поле боя. Это не политика — это о конкретных результатах на поле боя" , — добавил президент.

В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине необходимо 300 танков.

Накануне Владимир Зеленский рассказал, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.﻿

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину до конца марта 2023 года. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь примерно о 80 танках.

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.﻿

По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.