Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги, який включає боєкомплект для системи ППО IRIS-T, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє сайт уряду ФРН.
Пакет допомоги від Німеччини включає:
- ракети для IRIS-T SLM;
- 13 вантажівок;
- два навантажувачі 15т;
- 12 автопоїздів та чотири напівпричепи;
- 12 патрульних машин;
- два пікапи.
Також Німеччина оновила список зброї, яку планує відправити для ЗСУ:
- 14 бойових танків Leopard 2A6 з боєзапасом;
- два БРЕМ Bergepanzer 3;
- дві РЛС повітряного спостереження;
- 78 тягачів та 86 напівпричепів.
11 жовтня Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T із чотирьох, які Берлін обіцяв передати Україні.
24 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T «якнайшвидше». До цього колишня глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише у 2023 році.