Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Wikipedia

Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги, який включає боєкомплект для системи ППО IRIS-T, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє сайт уряду ФРН.

Пакет допомоги від Німеччини включає:

  • ракети для IRIS-T SLM;
  • 13 вантажівок;
  • два навантажувачі 15т;
  • 12 автопоїздів та чотири напівпричепи;
  • 12 патрульних машин;
  • два пікапи.

Також Німеччина оновила список зброї, яку планує відправити для ЗСУ:

  • 14 бойових танків Leopard 2A6 з боєзапасом;
  • два БРЕМ Bergepanzer 3;
  • дві РЛС повітряного спостереження;
  • 78 тягачів та 86 напівпричепів.

11 жовтня Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T із чотирьох, які Берлін обіцяв передати Україні.

24 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T «якнайшвидше». До цього колишня глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише у 2023 році.

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