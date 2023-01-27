Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надіслала Україні новий пакет військової допомоги, який включає боєкомплект для системи ППО IRIS-T, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє сайт уряду ФРН.

Пакет допомоги від Німеччини включає:

ракети для IRIS-T SLM;

13 вантажівок;

два навантажувачі 15т;

12 автопоїздів та чотири напівпричепи;

12 патрульних машин;

два пікапи.

Також Німеччина оновила список зброї, яку планує відправити для ЗСУ:

14 бойових танків Leopard 2A6 з боєзапасом;

два БРЕМ Bergepanzer 3;

дві РЛС повітряного спостереження;

78 тягачів та 86 напівпричепів.

11 жовтня Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T із чотирьох, які Берлін обіцяв передати Україні.

24 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T «якнайшвидше». До цього колишня глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомляла, що Київ отримає ще три системи ППО IRIS-T лише у 2023 році.