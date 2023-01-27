Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия отправила Украине новый пакет военной помощи, который включает боекомплект для системы ПВО IRIS-T, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Пакет помощи от Германии включает:

ракеты для IRIS-T SLM;

13 грузовиков;

два погрузчика 15 т;

12 автопоездов и четыре полуприцепа;

12 патрульных машин;

два пикапа.

Также Германия обновила список оружия, которое планирует отправить для ВСУ:

14 боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;

две БРЭМ Bergepanzer 3;

две РЛС воздушного наблюдения;

78 тягачей и 86 полуприцепов.

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.