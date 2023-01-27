ДТЕК: В Україні зберігається дефіцит електроенергії у пікові години

Дефіцит електроенергії в Україні досягає 5 ГВт у ранкові і вечірні пікові години споживання, що становить половину довоєнної генерації електроенергії у країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, багато хто думає, що навесні дефіцит електроенергії зменшиться, але це поки що неможливо.

"Покрити дефіцит можна шляхом ремонтів пошкоджених енергооб'єктів і мереж, імпорту електроенергії та звільнення наших електростанцій на окупованих територіях" , - підкреслює Сахарук.

Щоб забезпечити необхідні обсяги імпорту, потрібно майже втричі - до 3 ГВт - збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту.

"Це надасть можливість заживити насамперед промислових споживачів, а вивільнена енергія потрапить до людей. Наприклад, 500 кВт-год - це електроенергія для майже 2,5 млн людей. Тобто імпорт критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди матимуть більші ліміти електроенергії" , - пояснив директор ДТЕК.

Сьогодні повідомлялось, що аварійні відключення введено в десяти областях - в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми.