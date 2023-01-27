ДТЭК: В Украине сохраняется дефицит электроэнергии в пиковые часы

Дефицит электроэнергии в Украине достигает 5 ГВт в утренние и вечерние пиковые часы потребления, что составляет половину довоенной генерации электроэнергии в стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, многие думают, что весной дефицит электроэнергии уменьшится, но это пока невозможно.

"Покрыть дефицит можно путем ремонтов поврежденных энергообъектов и сетей, импорта электроэнергии и освобождения наших электростанций на оккупированных территориях" , - подчеркивает Сахарук.

Чтобы обеспечить необходимые объемы импорта, нужно почти втрое - до 3 ГВт - увеличить мощность межгосударственных пересечений для импорта.

"Это позволит заживить прежде всего промышленных потребителей, а высвобожденная энергия попадет к людям. Например, 500 кВт-ч - это электроэнергия для почти 2,5 млн человек. То есть импорт критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди будут иметь большие лимиты электроэнергии" , - объяснил директор ДТЭК.

Сегодня сообщалось, что аварийные отключения введены в десяти областях - в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы.