ГУР: Білоруська армія не бере участі у війні Росії проти України

Білоруська армія, за даними української розвідки, не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

"Наземних військ Білорусі на території України немає з тих, хто бере участь у повномасштабному вторгненні з боку рашистів. Теоретично ми не можемо виключати присутність різного роду найманців із різних країн світу" , - сказав він.

Він додав, що розвідка спостерігає випадки участі іноземних найманців у складі окупаційних військ.

"Але білоруська армія разом із регулярними військами рашистів участі нині не бере" , — зазначив Юсов.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що до тимчасово окупованої Кирилівки в'їхали білоруські військові. За його словами, місцеві жителі побачили нашивки вітебської частини на їхній формі.