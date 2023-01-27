ГУР: Белорусская армия не участвует в войне России против Украины

Белорусская армия, по данным украинской разведки, не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в составе оккупационных войск в качестве наемников, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Наземных войск Беларуси на территории Украины нет из тех, кто участвует в полномасштабном вторжении со стороны рашистов. Теоретически мы не можем исключать присутствие разного рода наемников из разных стран мира" , — сказал он.

Он добавил, что разведка наблюдает случаи участия иностранных наемников в составе оккупационных войск.

"Но белорусская армия вместе с регулярными войсками рашистов участия в настоящее время не принимает" , — отметил Юсов.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированную Кирилловку въехали белорусские военные.

По его словам, местные жители увидели нашивки витебской части на их форме.