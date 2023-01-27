ГУР: Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України
Російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.
ГУР повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.
Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:
- начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;
- очільника СБУ Василя Малюка;
- міністра оборони Олексія Резнікова;
- керівника Офісу президента Андрія Єрмака;
- виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.
За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.
Мета інформаційно-психологічної операції
Посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.