ГУР: Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України

ГУР: Росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України
Фото: kremlin.ru

Російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

ГУР повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:

  • начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;
  • очільника СБУ Василя Малюка;
  • міністра оборони Олексія Резнікова;
  • керівника Офісу президента Андрія Єрмака;
  • виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.

За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Мета інформаційно-психологічної операції

Посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

Новини

Популярні теми форуму

analytics