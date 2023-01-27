ГУР: Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины

Российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. На этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР сообщает, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.

В частности, дискредитационная кампания будет направлена против ряда украинских чиновников, в частности:

начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали;

руководителя СБУ Василия Малюка;

министра обороны Алексея Резникова;

руководителя Офиса президента Андрея Ермака;

исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского.

По данным разведки, среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

Цель информационно-психологической операции

Посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.