ГУР: Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины
Российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. На этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР сообщает, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.
В частности, дискредитационная кампания будет направлена против ряда украинских чиновников, в частности:
- начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали;
- руководителя СБУ Василия Малюка;
- министра обороны Алексея Резникова;
- руководителя Офиса президента Андрея Ермака;
- исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского.
По данным разведки, среди прочего, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.
Цель информационно-психологической операции
Посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции.