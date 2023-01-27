У ГУР розповіли, чого чекати від нового наступу Росії

Одним із пріоритетів російських окупантів в Україні буде залишатися Донбас, заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону в п’ятницю, 27 січня, повідомляє Новое время.

"Після чергових кадрових перестановок в окупаційній армії… одне з ключових завдань для Герасимова від Путіна — повна окупація Донецької області до березня. Це означає, що Донецький напрямок і ситуація на сході й надалі залишатиметься найгарячішою. Інші — зараз ми бачимо загострення на Запорізькому напрямку, в інших точках. Ворог, безумовно, маневруватиме, буде робити відволікаючі маневри" , — сказав він.

За словами представника ГУР, Україна розуміє, що Донбас залишається одним із ключових пріоритетів країни-терориста, бо фейки про його «захист» від початку повномасштабної війни були одним із ключових мотивів російської пропаганди.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, опублікованому 27 січня, розповів, що останні кілька днів спостерігається посилення окупантів у Запорізькому регіоні, на Лиманському та Вугледарському напрямках, у Бахмуті й на лінії між Харківською та Луганською областями.

"Ми бачимо накопичення і більш потужні удари і наступи… Може бути кілька хвиль наступальних дій — [це] залежить від нашої потужності і того, наскільки ми здатні це стримувати… Наступ можливий з будь-якого напрямку, просто на деяких вони використовуватимуть більше людей і, як результат, буде більше трупів [ворога]" , — заявив глава держави.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що РФ готується до нового наступу на Україну, зараз триває перегрупування російських військ по всіх напрямках на лінії фронту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інтенсивність боїв на Донбасі зростає, окупанти посилюють тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямках.