В ГУР рассказали, чего ожидать от нового наступления России

Одним из приоритетов российских оккупантов в Украине продолжит оставаться Донбасс, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 27 января, сообщает Новое время.

"После очередных кадровых перестановок в оккупационной армии… одна из ключевых задач для Герасимова от Путина — полная оккупация Донецкой области до марта. Это означает, что Донецкое направление и ситуация на востоке будет и дальше оставаться самой горячей. Остальные — сейчас мы видим обострение на Запорожском направлении, в других точках. Враг, безусловно, будет маневрировать, делать отвлекающие маневры" , — сказал он.

По словам представителя ГУР, Украина понимает, что Донбасс остается одним из ключевых приоритетов страны-террориста, потому что фейки о его «защите» с начала полномасштабной войны были одним из ключевых мотивов российской пропаганды.

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, опубликованном 27 января, рассказал, что последние несколько дней наблюдается усиление оккупантов в Запорожском регионе, на Лиманском и Угледарском направлениях, в Бахмуте и на линии между Харьковской и Луганской областями.

"Мы видим накопление и более мощные удары и наступления… Может быть несколько волн наступательных действий — [это] зависит от нашей мощи и того, насколько мы способны это сдерживать… Наступление возможно с любого направления, просто на некоторых они будут использовать больше людей и, как результат, будет больше трупов [врага]" , — заявил глава государства.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.