Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія може розпочати новий наступ 24 лютого. За його даними, окупанти готуються до атаки у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, повідомляє Новое время.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"З огляду на те, що вони люди з „совка“, і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі" , — сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що у військ РФ багато мобілізованих та «заліза», тому ЗСУ мають бути «у максимальній концентрації та готовності».

"У них є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони. Вони вже тиждень намагаються зрозуміти, що у нас з обороною. Зараз там є певне накопичення військ" , — сказав він.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що РФ готується до нового наступу на Україну, зараз триває перегрупування російських військ у всіх напрямках на лінії фронту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інтенсивність боїв на Донбасі зростає, окупанти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.