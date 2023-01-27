Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление 24 февраля. По его данным, оккупанты готовятся к атаке в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, сообщает Новое время.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

"Учитывая, что они люди из „совка“, и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне" , — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у войск РФ много мобилизованных и «железа», поэтому ВСУ должны быть «в максимальной концентрации и готовности».

"У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы. Они уже неделю пытаются понять, что у нас с обороной. Сейчас там есть определенное накопление войск" , — сказал он.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.