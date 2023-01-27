Зеленський: Нового директора НАБУ можуть призначити вже наступного тижня
Нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня, повідомляє Ділова столиця.
Про це у п'ятницю, 27 січня, заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на сторінку Офісу президента в Telegram.
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед", — сказав Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.
Він повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.
"Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", — наголосив президент.
Він додав, що після цього усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".
Нагадаємо, заявки для участі у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро подали 78 осіб.