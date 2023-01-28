Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів
Українські військові протягом пʼятниці, 27 січня, відбили атаки російських окупантів у районах 12 населених пунктів Луганської та Донецької областей, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 січня.
Атаки було відбито в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Дружби, Водяного, Мар'їнки, Побєди, Вугледара і Пречистівки Донецької області.
Протягом доби війська РФ завдали 10 ракетних ударів (один із них — по цивільній інфраструктурі Запоріжжя), 26 авіаційних ударів, а також здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню (зокрема, по цивільних об'єктах в Очакові). Внаслідок цього є поранені та загиблі серед мирного населення.
Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Миколаївка на Чернігівщині та Рожковичі і Бачівськ на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження з боку росіян зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них: Гур'їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Іванівку, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївку, Червонопопівку і Діброву на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них — Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку росіяни відкривали вогонь по населених пунктах Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.
- На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом — понад 30 населених пунктів.
- На Херсонському напрямку під російські обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.