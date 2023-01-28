Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів

Українські військові протягом пʼятниці, 27 січня, відбили атаки російських окупантів у районах 12 населених пунктів Луганської та Донецької областей, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 січня.

Атаки було відбито в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Дружби, Водяного, Мар'їнки, Побєди, Вугледара і Пречистівки Донецької області.

Протягом доби війська РФ завдали 10 ракетних ударів (один із них — по цивільній інфраструктурі Запоріжжя), 26 авіаційних ударів, а також здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню (зокрема, по цивільних об'єктах в Очакові). Внаслідок цього є поранені та загиблі серед мирного населення.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.