Генштаб: ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов

Украинские военные в течение пятницы, 27 января, отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 января.

Атаки были отражены в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Дружбы, Водяного, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

В течение суток войска РФ нанесли 10 ракетных ударов (один из них — по гражданской инфраструктуре Запорожья), 26 авиационных ударов, а также произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня (в частности, по гражданским объектам в Очакове). В результате есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняется.