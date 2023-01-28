WP: Генерал США закликав своїх підлеглих готуватися до війни з Китаєм

Американський генерал ВВС Майк Маніхан розіслав службовий лист командирам, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Washington Post.

Генерал, який керує транспортною та заправною авіацією американських військ, закликав своїх підлеглих прискоритися у підготовці до потенційного конфлікту з Китаєм, пославшись на прагнення глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Моя інтуїція підказує мені, що ми воюватимемо в 2025 році. Сі досягнув свого третього терміну і сформував свою військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори на Тайвані відбудуться в 2024 році, і у Сі буде причина. Президентські вибори в США відбудуться в 2024 року, і Сі відволіче Америку. Команда Сі, причина та можливості - все налаштовано на 2025 рік" , - написав він.

Також у своєму листі Мініхан наказує льотчикам, які мають право носити зброю, за місяць "вистрілювати обойму в 7-метрову ціль і цілитися тільки в голову".

Крім того, генерал просить військових агресивніше підходити до тренувань.

"Якщо вам комфортно у вашому підході до тренувань, то ви недостатньо ризикуєте" , - пише він.

Тим часом, представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана "не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю".

Нагадаємо, протягом минулого року в США часто говорили про можливе вторгнення Китаю на Тайвань. Зокрема,у ЦРУ заявляли, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

Схожий прогноз робили і на Тайвані. Міністр закордонних справ країни Джозеф Ву припустив, що Китай, ймовірно, вторгнеться на острів 2027 року.

У Штатах неодноразово говорили про плани захищати Тайвань у разі нападу Китаю.