WP: Генерал США призвал своих подчиненных готовиться к войне с Китаем

Американский генерал ВВС Майк Манихан разослал служебное письмо командирам, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Washington Post.

Генерал, который руководит транспортной и заправочной авиацией американских войск, призвал своих подчененных ускориться в подготовке к потенциальному конфликту с Китаем, сославшись на стремления главы КНР Си Цзиньпина.

"Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году. Си добился своего третьего срока и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024 году, и у Си будет причина. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году, и Си отвлечет Америку. Команда Си, причина и возможности - все настроено на 2025 год" , - написал он.

Также в своем письме Минихан приказывает летчикам, имеющим право носить оружие, за месяц "выстреливать обойму в 7-метровую цель, и целиться только в голову".

Кроме того, генерал просит военных более агрессивно подходить к тренировкам.

"Если вам комфортно в вашем подходе к тренировкам, значит, вы недостаточно рискуете" , - пишет он.

Тем временем представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США в отношении Китая".

Напомним, в течение прошедшего года в США часто говорили о возможном вторжении Китая на Тайвань. В частности, в ЦРУ заявляли, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.

Похожий прогноз делали и на самом Тайване. Министр иностранных дел страны Джозеф Ву допустил, что Китай, вероятно, вторгнется на остров в 2027 году.

При этом в Штатах неоднократно говорили о планах защищать Тайвань в случае нападения Китая.