МОК не виключає участі росіян та білорусів в Олімпіаді: в ОП відповіли

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що своїми заявами про можливу участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 під нейтральним прапором Міжнародний олімпійський комітет просуває «людиноненависницьку політику РФ», повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, спорту поза політикою не існує — «спорт її просуває».

"МОК пропонує світу промоцію насильства, масових вбивств, руйнувань. І тому наполягає, що російські спортсмени повинні брати участь у змаганнях як безумовні „посли смерті“" , — сказав він.

#IOC proposes to the world promotion of violence, mass murders, destruction. That's why it insists ???????? athletes should participate in contests as real "ambassadors of death"… Sport doesn't exist outside politics – sport promotes it. Thus, the IOC promotes the ???????? anti-human policy — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023

27 січня Бах заявив, що хоче «об'єднати всіх спортсменів з усього світу», зокрема й російських, на наступних Олімпійських іграх, пише Der Spiegel. За його словами, виключати спортсменів зі змагань «на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії».

Бах сказав, що погрози бойкотом, чого не виключив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт, «не відповідає нашій місії». Питання повернення російських і білоруських спортсменів зараз «на стадії консультацій».

Раніше президент МОК наголошував на «трискладових принципах» на тлі розв’язаної РФ повномасштбаної війни проти України: жодної ідентифікації, жодних міжнародних змагань у Росії і жодних запрошень для представників уряду. За словами Баха, солідарність з українськими спортсменами залишається, але окремий спортсмен не повинен бути «дискримінований шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфлікті».

Реагуючи на позицію глави МОК, президент Володимир Зеленський запросив його в зруйнований російськими окупантами Бахмут, «щоб він на власні очі побачив, що нейтральності не існує».

Під час переговорів із французьким колегою Еммануелем Макроном президент він наголосив, що спортсменам з Росії не місце на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.