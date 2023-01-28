МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде: в ОП ответили

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что своими заявлениями о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом Международный олимпийский комитет продвигает «человеконенавистническую политику РФ», сообщает Новое время.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, спорта вне политики нет — «спорт ее продвигает».

"МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти"" , — сказал он.

#IOC proposes to the world promotion of violence, mass murders, destruction. That's why it insists ???????? athletes should participate in contests as real "ambassadors of death"… Sport doesn't exist outside politics – sport promotes it. Thus, the IOC promotes the ???????? anti-human policy — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023

27 января Бах заявил, что хочет "объединить всех спортсменов со всего мира", в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований "на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

Бах сказал, что угрозы бойкотом, чего не исключил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, "не отвечает нашей миссии". Вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов сейчас «на стадии консультаций».

Ранее президент МОК подчеркивал «трехсложные принципы» на фоне развязанной РФ полномасштабной войны против Украины: никакой идентификации, никаких международных соревнований в России и никаких приглашений для представителей правительства. По словам Баха, солидарность с украинскими спортсменами остается, но отдельный спортсмен не должен быть "дискриминирован путем исключения, даже если страны находятся в конфликте".

Реагируя на позицию главы МОК, президент Владимир Зеленский пригласил его в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует».

В ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх-2024 в Париже.