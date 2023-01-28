RAND: Ані Україна, ані Росія не досягнуть у війні абсолютної перемоги

Американський дослідницький центр RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою "Як уникнути довгої війни" між Росією та Україною, і вважає, що жодна з країн не досягне абсолютної перемоги над іншою, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт RAND.

"Хоча успішні українські контрнаступи в Харкові та Херсоні восени 2022 року відновили оптимізм щодо перспектив Києва на полі бою, заява президента Росії Володимира Путіна 21 вересня про часткову мобілізацію та анексію чотирьох українських областей стала суворим нагадуванням про те, що ця війна ще дуже далека від розв'язання.

Станом на грудень 2022 року Україна мала бойовий імпульс і, можливо, зможе воювати доти, доки їй не вдасться витіснити російських військових із країни. Прихильники цієї точки зору стверджують, що ризики застосування Росією ядерної зброї або війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) залишаться керованими.

Після того як Росію буде витіснено з України, у приголомшеної Росії не залишиться іншого вибору, окрім як залишити свого сусіда в мирі та навіть виплатити компенсацію за завдані збитки. Однак вивчення минулих воєн і пильний погляд на перебіг нинішньої свідчать, що цей оптимістичний сценарій малоймовірний".

Пропонуються можливі варіанти закінчення російсько-української війни: абсолютна перемога, перемир'я та політичне врегулювання.

Говорячи про абсолютну перемогу, експерти посилаються на визначення, згідно з яким "переможець встановлює нове керівництво в переможеній державі, окупуючи або анексуючи територію противника...". Такої перемоги союзники досягли у Другій світовій війні. Однак у цій війні такий варіант малоймовірний, зазначають аналітики.

Україна ніколи офіційно не заявляла про намір, пишуть експерти, і навіть якщо вона повернеться до своїх кордонів 1991 року, Росія все ще матиме змогу завдавати ударів за допомогою флоту та авіації, які не сильно постраждали на війні.

Оскільки жодна зі сторін не має можливостей для досягнення абсолютної перемоги, війна, найімовірніше, закінчиться якимись переговорами. Переговори, на відміну від абсолютної перемоги, вимагають від воюючих сторін прийняти певний ризик того, що умови миру можуть бути порушені.

Аналітики пишуть, що "навіть відносний "переможений" у війні збереже можливість погрожувати іншій стороні".

Перемир'я в Україні, очікують експерти, заморозить лінію фронту і призведе до довгострокового припинення активних бойових дій. Росія припинить спроби окупувати додаткові українські території та припинить ракетні удари по українських містах та інфраструктурі.

Українські Збройні сили в такому разі припинили б свої контрнаступи - удари по утримуваних Росією районах України і по самій Росії. Збережуться невирішені територіальні питання, які будуть оскаржуватися політичним та економічним шляхом, а не військовим.

Аналітики пишуть, що сторони, найімовірніше, вестимуть лише мінімальну торгівлю, а кордони будуть значною мірою закриті.