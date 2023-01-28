RAND: Ни Украина, ни Россия не достигнут в войне абсолютной победы

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием "Как избежать долгой войны" между Россией и Украиной, и считает, что ни одна из стран не достигнет абсолютной победы над другой, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет RAND.

"Хотя успешные украинские контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года возобновили оптимизм относительно перспектив Киева на поле боя, заявление президента России Владимира Путина 21 сентября о частичной мобилизации и аннексии четырех украинских областей стало суровым напоминанием о том, что эта война еще очень далека от разрешения.

По состоянию на декабрь 2022 года Украина имела боевой импульс и, возможно, сможет воевать до тех пор, пока ей не удастся вытеснить российских военных из страны. Сторонники этой точки зрения утверждают, что риски применения Россией ядерного оружия или войны с Организацией Североатлантического договора (НАТО) останутся управляемыми.

После того как Россия будет вытеснена из Украины, у ошарашенной России не останется иного выбора, кроме как оставить своего соседа в мире и даже выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Однако изучение прошлых войн и пристальный взгляд на ход нынешней свидетельствуют, что этот оптимистичный сценарий маловероятен".

Предлагаются возможные варианты окончания российско-украинской войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование.

Говоря об абсолютной победе, эксперты ссылаются на определение, согласно которому "победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупируя или аннексируя территорию противника...". Такую победу союзники достигли во Второй мировой войне. Однако этой войне такой вариант маловероятен, отмечают аналитики.

Украина никогда официально не заявляла о намерении, пишут эксперты, и даже если она вернется на свои границы 1991 года, Россия все еще будет иметь возможность наносить удары с помощью флота и авиации, которые не сильно пострадали на войне.

Поскольку ни одна из сторон не имеет возможностей для достижения абсолютной победы, война, скорее всего, закончится какими-то переговорами. Переговоры, в отличие от абсолютной победы, требуют от воюющих сторон принять определенный риск того, что условия мира могут быть нарушены.

Аналитики пишут, что "даже относительный "проигравший" в войне сохранит возможность угрожать другой стороне".

Перемирие в Украине, ожидают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Россия прекратит попытки оккупировать дополнительные украинские территории и прекратит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре.

Украинские Вооруженные силы в таком случае прекратили бы свои контрнаступления - удары по удерживаемым Россией районам Украины и по самой России. Сохранятся нерешенные территориальные вопросы, которые будут оспариваться политическим и экономическим путем, а не военным.

Аналитики пишут, что стороны, скорее всего, будут вести лишь минимальную торговлю, а границы будут в значительной степени закрыты