Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні вторгнення — ВВС

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погрожував прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону ракетним ударом.﻿ Про це пише ВВС, з посиланням на слова Джонсона у документальному фільмі Путін проти Заходу, який вийде на телеканалі BBC 2 ввечері 30 січня, повідомляє Новое время.

"У якийсь момент він (Путін — ред.) ніби пригрозив мені і сказав: „Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину“, або щось у цьому дусі" , — сказав Джонсон.

Видання повідомляє, що телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року, а коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

"Я думаю, що, судячи з його (Путіна, — ред.) дуже спокійного тону, з тієї відстороненості, яка в нього була, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин" , — розповів експрем'єр Британії.

Під час розмови Джонсон також намагався донести до Путіна, що Україна «найближчим часом» не вступить до НАТО, та попереджав його, що будь-яке вторгнення означатиме «більше, а не менше НАТО» біля кордонів РФ.