Буданов: Україна має системно ослаблювати РФ

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати Росію, для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.﻿ Про це він розповів в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska, повідомляє Українська правда.

Буданов відповідав на запитання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії. За його словами, "це буде дуже складний процес".

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!" , – заявив Буданов.

За його словами, ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні" , – наголосив він.

Буданов підкреслив, що Україна повинна забути про свій пострадянський період, "як про страшний сон".