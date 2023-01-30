Буданов: Украина должна системно ослаблять РФ

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять Россию, для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры. Об этом он рассказал в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska, сообщает Украинская правда.

Буданов отвечал на вопрос, каким он видит будущее отношений Украины и России. По его словам, "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!" , – заявил Буданов.

По его словам, мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи, задачи Украины – это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные" , – подчеркнул он.

Буданов отметил, что Украина должна забыть о своем постсоветском периоде, "как о страшном сне".