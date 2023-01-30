Mercedes-Benz першим сертифікував автопілот 3 рівня у США

США стали ще однією країною, в якій легалізовано систему автономного управління Mercedes-Benz Drive Pilot, що відповідає 3 рівню автономності за класифікацією SAE, повідомляє Автоцентр.

Першою була Німеччина, де автопілота німецької марки допустили до окремих магістралей у грудні 2021 року. У продажу Drive Pilot з'явився у травні 2022 року. Він доступний лише для двох моделей – седана Mercedes-Benz S-Class та електричного ліфтбека EQS.

Як і належить системі 3 рівня автономності «мерседесівський» автопілот здатний контролювати рулювання та гальмування, за певних умов. Водій може займатися своїми справами, але повинен бути готовим на вимогу системи взяти управління на себе. У разі відсутності реакції з боку водія Drive Pilot, сам безпечно зупинить автомобіль у межах смуги руху, включить «аварійку», розблокує двері та викличе допомогу.

Працює система тільки на ділянках автомагістралей, які заздалегідь внесені в навігаційну систему і тільки в межах однієї смуги. У Німеччині максимальна швидкість руху на автопілоті обмежена на 60 км/год, у Неваді – на 64 км/год.

Для легалізації Drive Pilot потрібно було оснастити систему високоточною навігацією, радарами та лідаром, дублюючим гальмівним контуром, електропідсилювачем керма та запасним акумулятором на випадок відмови основних систем.

У Німеччині відповідальність за ДТП за участю автопілота 3-го рівня автоматично покладається на водія. Якщо вдасться довести, що система спрацювала некоректно, можна перенести її на виробника. Як із цим справи в Неваді, не уточнюється.

У найближчому майбутньому Mercedes-Benz хоче сертифікувати Drive Pilot у Каліфорнії. Не виключено, що на черзі та інші штати.