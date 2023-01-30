Mercedes-Benz первым сертифицировал автопилот 3 уровня в США

США стали еще одной страной, в которой легализована система автономного управления Mercedes-Benz Drive Pilot, соответствующая 3 уровню автономности по классификации SAE, сообщает Автоцентр.

Первой была Германия, где автопилот немецкой марки допустили к отдельным магистралям в декабре 2021 года. В продаже Drive Pilot появился в мае 2022 года. Он доступен только для двух моделей — седана Mercedes-Benz S-Class и электрического лифтбека EQS.

Как и полагается системе 3 уровня автономности «мерседесовский» автопилот способен контролировать руление и торможение, при определенных условиях. При этом водитель может заниматься своими делами, но должен быть готовым по требованию системы взять управление на себя. В случае отсутствия реакции со стороны водителя Drive Pilot сам безопасно остановит автомобиль в пределах полосы движения, включит «аварийку», разблокирует двери и вызовет помощь.

Работает система только на участках автомагистралей, заранее внесенных в навигационную систему и только в пределах одной полосы. В Германии максимальная скорость движения на автопилоте ограничена на 60 км/ч, в Неваде — на 64 км/ч.

Для легализации Drive Pilot потребовалось оснастить систему высокоточной навигацией, радарами и лидаром, дублирующим тормозным контуром, электроусилителем руля и запасным аккумулятором на случай отказа основных систем.

В Германии ответственность за ДТП с участием автопилота 3 уровня автоматически возлагается на водителя. Если удастся доказать что система сработала некорректно, можно перенести ее на производителя. Как с этим обстоят дела в Неваде, не уточняется.

В ближайшем будущем Mercedes-Benz хочет сертифицировать Drive Pilot в Калифорнии. Не исключено, что на очереди и другие штаты.