Xiaomi готує конкурента Porsche Taycan

Xiaomi MS11 – перший автомобіль китайської компанії – вперше показали на рендерах. Рендери зроблені на основі зображень прототипу і деталей кузова, що втекли в мережу, повідомляє 24 Канал.

Xiaomi на повну силу тестує свій перший автомобіль MS11 на дорогах загального користування в Китаї, але прототипи, як правило, добре укутують - щоб не розсекретити дизайн раніше. Тим не менш, витікання трапляються – буквально днями до мережі потрапили фото переднього та заднього бамперів MS11.

"Злив" навіть довелося коментувати офіційно - було підтверджено, що компоненти справді відносяться до автомобіля Xiaomi, але це, мовляв, не фінальний варіант. Тим не менш, зібравши дані всіх витоків воєдино, у Китаї вперше відтворили вигляд першого автомобіля Xiaomi.

Зазначається, що він не є фінальним, але дуже близьким до того, що зараз тестується компанією. На зображеннях представлений купеподібний седан, що своїм виглядом нагадує Porsche Panamera, а фарами - електричний Porsche Taycan. Приплив на даху в області лобового скла – очевидна ознака лідера, особливість світлотехніки позаду – з'єднані між собою ліхтарі.

Офіційна прем'єра Xiaomi MS11 очікується цього року. Технічні характеристики поки що не розкриваються. Відомо тільки, що авто буде запропоновано з твердотілими передовими тяговими акумуляторами BYD і CATL. Можна не сумніватися, що авто буде потужним (інакше навіщо йому екстер'єр як у спорткара?), але водночас доступним: очікувана ціна – близько 30-35 тис. доларів.