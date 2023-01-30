Xiaomi готовит конкурента Porsche Taycan

Xiaomi MS11 – первый автомобиль китайской компании – впервые показали на рендерах. Рендеры сделаны на основе изображений прототипа и сбежавших в Сеть деталей кузова, сообщает 24 Канал.

Xiaomi вовсю тестирует свой первый автомобиль MS11 на дорогах общего пользования в Китае, но прототипы, как правило, хорошо укутывают – чтобы не рассекретить дизайн раньше времени. Тем не менее, утечки случаются – буквально на днях в сеть попали фото переднего и заднего бамперов MS11.

"Слив" даже пришлось комментировать официально – было подтверждено, что компоненты действительно относятся к автомобилю Xiaomi, но это, мол, не финальный вариант. Тем не менее, собрав данные всех истоков воедино, в Китае впервые воспроизвели вид первого автомобиля Xiaomi.

Отмечается, что он не является финальным, но очень близок к тому, что сейчас тестируется компанией. На изображениях представлен купевидный седан, своим видом напоминающий Porsche Panamera, а фарами – электрический Porsche Taycan. Приток на крыше в области лобового стекла – очевидный признак лидера, особенность светотехники сзади – соединены между собой фонари.

Официальная премьера Xiaomi MS11 ожидается в текущем году. Технические характеристики пока не раскрываются. Известно только, что авто будет предложено с передовыми твердотелыми тяговыми аккумуляторами BYD и CATL. Можно не сомневаться, что авто будет мощным (иначе зачем ему экстерьер как у спорткара?), но в то же время доступным: ожидаемая цена – около 30-35 тыс. долларов.