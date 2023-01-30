Польща готова передати Україні F-16 за однієї умови — Моравецький

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО, заявив на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Дзеркало тижня.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації» , — сказав Моравецький, відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.

Він зазначив, що усі дії, спрямовані на посилення оборонних сил України, координуються з НАТО, включно з протиповітряною обороною, організацією танкового угруповання, однак часто проекти реалізровуються саме завдяки тиску з польського боку та домовленості зі Сполученими Штатами.