Польша готова передать Украине F-16 при одном условии
Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Зеркало недели.
«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.
Он отметил, что все действия, направленные на усиление оборонных сил Украины, координируются с НАТО, включая противовоздушную оборону, организацию танковой группировки, однако часто проекты реализуются именно благодаря давлению с польской стороны и договоренности с Соединенными Штатами.
"Как и несколько месяцев назад, в рамках МИГов любые другие воздушные средства будут реализовываться и, возможно, перебрасываться по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации", - подчеркнул еще раз глава правительства.