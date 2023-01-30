Столтенберг: Північна Корея передавала ракети та снаряди ПВК Вагнера

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея передавала ракети та снаряди російській ПВК Вагнера для війни проти України, повідомляє Новое время.

"Північна Корея поставила ракети та снаряди російській групі Вагнера. Таким чином, продовжуючи розпалювати агресивну війну Росії проти України" , — сказав він на брифінгу під час візиту до Південної Кореї.

Він додав, що країни НАТО бачать ознаки підготовки Росії до довгої війни. Російський диктатор Володимир Путін, за словами Столтенберга, не змінив своєї загальної мети — контролювати Україну.

Столтенберг додав, що Росія мобілізує понад 200 тисяч людей для війни проти України.

Раніше в Білому домі говорили, що КНДР передає Росії ракети та снаряди для бойовиків ПВК Вагнера, чим прямо порушує резолюцію Радбезу ООН. У Північній Кореї це заперечують.

Раніше постійний представник США при Радбезі ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Іран і КНДР, які вже передали Росії зброю та боєприпаси для війни проти України, продовжують розглядати можливості нових постачань.