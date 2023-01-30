Столтенберг: Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды российской ЧВК Вагнера для войны против Украины, сообщает Новое время.

"Северная Корея поставила ракеты и снаряды российской группе Вагнера. Таким образом продолжая разжигать агрессивную войну России против Украины" , — сказал он на брифинге во время визита в Южную Корею.

Он добавил, что страны НАТО видят признаки подготовки России к долгой войне. Российский диктатор Владимир Путин, по словам Столтенберга, не изменил свою общую цель — контролировать Украину.

Столтенберг добавил, что Россия мобилизует более 200 тысяч человек для войны против Украины.

Ранее в Белом доме говорили, что КНДР передает России ракеты и снаряды для боевиков ЧВК Вагнера, чем прямо нарушает резолюцию Совбеза ООН. В Северной Корее это отрицают.

Ранее постоянный представитель США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и КНДР, уже передавшие России оружие и боеприпасы для войны против Украины, продолжают рассматривать возможности новых поставок.