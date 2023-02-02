Президент Єврокомісії: у Гаазі почнуть збирати докази для трибуналу над РФ

У Гаазі (Нідерланди) буде створено спеціальний центр зі збирання доказів для трибуналу над Росією за широкомасштабну війну проти України та численні злочини на території нашої країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві.

"Прокурори з України та ЄС вже працюють разом, ми збираємо докази. І я рада оголосити, що міжнародний центр для розслідування злочинів (Росії в Україні — ред.) буде створено у Гаазі. Він координуватиме збір доказів" , — сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, найближчим часом Євросоюз запустить роботу даного центру, який працюватиме у координації з Україною, Нідерландами та партнерами.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх винних у злочині агресії проти України.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення про створення спецтрибуналу та притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусії за злочини проти України.