США уклали контракти, щоб виробляти для України артснаряди

Сполучені Штати уклали із двома виробниками контракти на виробництво снарядів для гаубиць калібру 155 мм, щоб закривати потреби України, повідомляє Європейська правда.

Рішення було ухвалено ще наприкінці січня на тлі побоювань, що в умовах війни високої інтенсивності запаси зі складів Штатів та інших союзників почнуть закінчуватись.

Снаряди замовили у Northrop Grumman Systems Corp та Global Military Products Inc, перші партії мають надійти вже у березні цього року. Контракт профінансують із засобів Ініціативи підтримки України у галузі безпеки, створеної Пентагоном.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Контактної групи з оборони України відкрито зазначив, що в цій війні використовується величезна кількість артснарядів і ЗСУ зараз вистрілюють їх швидшими темпами, ніж західна промисловість встигає виробляти нових на стандартній потужності.