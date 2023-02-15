США заключили контракты, чтобы производить для Украины артснаряды

Соединенные Штаты заключили с двумя производителями контракты на производство снарядов для гаубиц калибра 155 мм, чтобы закрывать потребности Украины, сообщает Европейская правда.

Решение было принято еще в конце января на фоне опасений, что в условиях войны высокой интенсивности запасы со складов Штатов и других союзников начнут заканчиваться.

Снаряды заказали у Northrop Grumman Systems Corp и Global Military Products Inc, первые партии должны поступить уже в марте этого года. Контракт профинансируют из средств Инициативы поддержки Украины в области безопасности, созданной Пентагоном.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Контактной группы по обороне Украины открыто отметил, что в этой войне используется огромное количество артснарядов и ВСУ сейчас выстреливают их более быстрыми темпами, чем западная промышленность успевает производить новых на стандартной мощности.