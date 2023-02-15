Європарламент закликав Грузію помилувати Саакашвілі та дозволити його лікування за кордоном

Європарламент у середу, 15 лютого, ухвалив резолюцію, в якій закликав відправити на лікування колишнього президента Грузії та громадянина України Міхеїла Саакашвілі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Парламент висловлює серйозне занепокоєння погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року" , - йдеться у повідомленні.

Європарламент закликає грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном, враховуючи його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув'язнення.

Президента Саломі Зурабішвілі закликали скористатися своїм конституційним правом та помилувати Саакашвілі.

"Депутати Європарламенту нагадують владі Грузії, що вони зобов'язані забезпечити здоров'я та благополуччя Саакашвілі, надати йому належне лікування та поважати його основні права та особисту гідність відповідно до конституції країни та міжнародних зобов'язань" , — додали в пресслужбі.

У резолюції також підкреслюється фундаментальна роль, яку олігарх Бідзини Іванішвілі відіграв у утриманні Саакашвілі під вартою "у рамках особистої вендетти".

Парламент повторює свій заклик до Ради ЄС та партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у погіршенні політичного процесу в Грузії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд Грузії вбиває Саакашвілі та закликав відпустити його на лікування в Україну чи до іншої країни.

Після цього Верховна Рада звернулася до уряду Грузії та вищих європейських інстанцій щодо негайного переведення Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі у в'язниці отруїли важкими металами.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я. У МЗС України заявили, що розчаровані таким рішенням та закликали передати політика Україні.