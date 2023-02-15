Европарламент призвал Грузию помиловать Саакашвили и разрешить его лечение за границей

Европарламент в среду, 15 февраля, принял резолюцию, в которой призвал отправить на лечение бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Парламент выражает серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося под стражей на родине с октября 2021 года" , — говорится в сообщении.

Европарламент призывает грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей, учитывая его резкую потерю веса и предположении, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения.

Президента Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Саакашвили.

"Депутаты Европарламента напоминают властям Грузии, что они обязаны обеспечить здоровье и благополучие г-на Саакашвили, предоставить ему надлежащее лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами" , — добавили в пресс-службе.

В резолюции также подчеркивается фундаментальную роль, которую олигарх Бидзины Иванишвили сыграл в продолжающемся содержании Саакашвили под стражей «в рамках личной вендетты». Парламент повторяет свой призыв к Совету ЕС и партнерам рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.