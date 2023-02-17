ЗМІ: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 38 тисяч людей

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 38 044 людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє TRT Haber.

"Кількість загиблих у Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Османіє, Хатаї, Кілісі, Малатьї та Елязигу склала 38 тисяч 44 людини. Загалом 4734 афтершоки сталися після землетрусів 6 лютого з центром у районах Пазарджик і Ельбістан провінції Кахраманмараш" , - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі 11 488 рятувальників, які прибули в Туреччину з інших країн, все ще перебувають в зоні землетрусу та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Окрім того, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.