СМИ: Количество жертв землетрясения в Турции превысило 38 тысяч человек

В Турции в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, погибли 38 044 человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает TRT Haber.

"Количество погибших в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлиурфе, Диярбакире, Адане, Адиямани, Османии, Хатае, Килисе, Малатье и Элязиге составило 38 тысяч 44 человека. В общей сложности 4734 афтершока произошли после землетрясений 6 февраля с центром" – говорится в сообщении.

Отмечено, что 11 488 спасателей, прибывших в Турцию из других стран, все еще находятся в зоне землетрясения и проводят поисково-спасательные работы.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения . В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В результате землетрясений в Турции погибли пять украинцев , в том числе семья из Запорожья.

Кроме того, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново .