Новий прем'єр Молдови заявив, що потрібно вигнати росіян із Придністров'я

Нещодавно призначений прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступає за демілітаризацію Придністров'я та виведення звідти російських військ, повідомляє Ділова столиця.

Дорін Речан зазначив, що Молдова дотримується нейтралітету, але такий статус не може врятувати країну, якщо на неї нападуть.

"Ми взяли на себе цей нейтралітет, ми внесли його до Конституції, але російська армія все ще перебуває у Придністровському регіоні" , - сказав прем'єр.

На його переконання, необхідно демілітаризувати лівий берег Дністра "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення".

"Ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Потім — все інше. І дуже важливою є економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено" , – каже глава уряду.

Речан додав, що у Молдові триває гібридна війна, яку веде Росія, та закликав громадян не ігнорувати "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".