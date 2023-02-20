Новый премьер Молдовы заявил, что нужно выгнать россиян из Приднестровья

Недавно назначенный премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступает за демилитаризацию Приднестровья и вывод оттуда российских войск, сообщает Деловая столица.

Дорин Речан отметил, что Молдова придерживается нейтралитета, но такой статус не может спасти страну, если на нее нападут.

"Мы взяли на себя этот нейтралитет, мы внесли его в Конституцию, но российская армия все еще находится в Приднестровском регионе" , — сказал премьер.

По его убеждению необходимо демилитаризировать левый берег Днестра "путем эвакуации российских войск и демилитаризации коренного населения".

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. Затем — все остальное. И очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено" , – говорит глава правительства.

Речан добавил, что в Молдове продолжается гибридная война, которую ведет Россия, и призвал граждан не игнорировать "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".