Розвідка Британії: Від армії РФ вимогають успіхів до річниці вторгнення

Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь "перемоги" до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає. ﻿Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого, повідомляє Європейська правда.

Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом.

Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром.

"Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою" , - зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.