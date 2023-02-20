Разведка Британии: От армии РФ требуют успехов к годовщине вторжения

В ближайшее время на российских военных ожидаемо будет расти политическое давление с требованием продемонстрировать какие-то "победы" к годовщине полномасштабной войны, но таких успехов нет.﻿ Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 20 февраля, сообщает Европейская правда.

Аналитики разведки отмечают, что российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях на востоке: под Угледаром, в районе Кременной и под Бахмутом.

Россияне при этом несут большие потери, особенно под Бахмутом и Угледаром.

"В частности, названные элитными 155-я бригада и 40-я бригада морской пехоты понесли очень большие потери под Угледаром и, скорее всего, являются неэффективными в бою" , - отмечают в обзоре.

Аналитики предполагают, что с приближением годовщины начала полномасштабной войны военные РФ оказываются под все более жестким политическим давлением.